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Выпавшее из новостройки окно чуть не убило ребенка в Москве

В ЖК «Испанские кварталы» в Новой Москве выпала оконная рама и чуть не убила ребенка

Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

В Новой Москве выпавшее из многоэтажного жилого дома окно чуть не убило ребенка во дворе. Об этом сообщает MSK1.RU.

Инцидент произошел в жилом комплексе (ЖК) «Испанские кварталы» на улице Веласкеса. Очевидцы опубликовали ролик, на котором видно, как оконная рама падает с 8 этажа здания рядом с ребенком. По словам лишившегося окна владельца квартиры, он просто хотел его открыть и не успел среагировать на падение.

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Жители комплекса видят вину произошедшего в некачественной работе застройщика — компании А101. Отмечается, что дом еще находится на гарантии, поэтому собственники жилья могут обратиться к девелоперу для проверки и устранения неполадок. Если ли бы срок гарантии истек, ответственность за инцидент понес бы владелец квартиры на 8 этаже.

Ранее в Петербурге балкон аварийного жилого дома рухнул вместе с людьми. Инцидент произошел в Красногвардейском районе на Новочеркасском проспекте. В результате инцидента 24-летняя девушка получила сотрясение мозга, надрыв связок голеностопа, а также обширные ссадины и попала в больницу, а 28-летний мужчина заработал ссадины и ушибы.

Нина Ташевская
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