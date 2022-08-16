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Эксперт по сну поделился способами заснуть ночью перед важным событием

Эксперт по сну Радж Дасгупта: отказ от сладостей поможет выспаться перед важным событием

Фото: Unsplash

Медитации, дыхательные практики, а также отказ от сладостей и кофе помогут быстро заснуть и выспаться ночью перед важным событием, заявил эксперт по легочным заболеваниям и сну Радж Дасгупта. В беседе с CNN он поделился доступными способами, которые помогут качественно отдохнуть, несмотря на стресс.

По словам эксперта, перед экзаменом или важной встречей люди обычно стараются расслабиться и уснуть как можно быстрее, чтобы утром быть отдохнувшими и энергичными. Однако из-за волнения и тревоги их нередко мучает бессонница.

Дасгупта рекомендовал за два часа до отхода ко сну отключить все источники синего света, к которым относятся компьютеры, планшеты и смартфоны. По его словам, из-за синего света мозг «ошибочно думает, что все еще день», а это мешает выработке гормона сна мелатонина.

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Также эксперт напомнил, что для того, чтобы быстро заснуть ночью, после обеда лучше избегать употребления кофеина и сладостей, а вечером — алкоголя. «Если вы проголодались после ужина, перекусывайте понемножку и без сахара. Выбирайте легко усваиваемые продукты, чтобы не нарушить сон», — добавил он.

Снизить уровень стресса и тревоги из-за возможного недосыпа помогут медитации и дыхательные практики, продолжил Дасгупта. В частности, он посоветовал попробовать метод дыхания «четыре-семь-восемь». «Делайте глубокий вдох в течение четырех секунд, затем задержите дыхание на семь секунд и медленно выдохните, считая до восьми. Повторите эти действия несколько раз, после чего должно наступить расслабление», — объяснил эксперт.

Ранее врач-психотерапевт, сомнолог Елена Колесниченко назвала способ справиться с бессонницей без таблеток. Она посоветовала во второй половине дня отказаться от кофеина и не курить непосредственно перед сном.

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Наталья Обрядина
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