Турист снял TikTok во время отпуска в Таиланде и был арестован

Турист из Нидерландов снял на видео пойманных в Таиланде редких рыб и был арестован

В Таиланде полиция арестовала туриста, опубликовавшего в интернете видео с пойманными на рыбалке редкими видами рыб. Подробности публикует Bangkok Post.

22-летний гражданин Нидерландов Рослан Бендения (Roslan Bendenia) во время отпуска на Пхукете арендовал лодку с ружьем и отправился на рыбалку в национальный парк Му Ко Пхи Пхи в провинции Краби. Пойманных рыб молодой человек снял на камеру, видео он разместил в соцсети TikTok. Местные жители, увидевшие ролик, пожаловались на отдыхающего сотрудникам полиции, после чего путешественник был задержан.

В отношении Бендения возбуждено уголовное дело. Его обвинили в незаконной охоте на находящихся под угрозой исчезновения рыб-попугаев на запрещенной для рыбалки территории нацпарка.

Ранее в августе российского блогера выселили из пятизвездочного отеля на турецком курорте Кемер из-за того, что он занимался съемкой видео на пляже. Как сообщается, россиянин снимал видео на пляже, когда в него с криком начала кидать камни неизвестная женщина.