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В Запорожской области призвали украинцев к эвакуации

Власти Запорожской области призвали украинцев перебираться на освобожденные территории
Военнослужащий РФ возле пункта пропуска

Военнослужащий РФ возле пункта пропуска. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Населению, проживающему в подконтрольных киевским властям регионах, необходимо перебираться на освобожденные территории Украины, заявил представитель главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Впереди осень и зима, напомнили власти. Как уточнил Рогов, в городе Запорожье, временно подконтрольном режиму украинского президента Владимира Зеленского, централизованную подачу горячей воды уже отключили, тарифы постоянно растут. Он уточнил, что отопительный сезон, скорее всего, будет сорван. «Так что, если люди хотят, то могут смело эвакуироваться на освобожденные территории. Тут они точно будут в тепле, в безопасности и с горячей водой», — призвал он к эвакуации.

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Рогов добавил, что в Запорожской области сейчас строят газопровод, он позволит начать подавать голубое топливо из России.

Ранее Рогов сообщил, что Запорожская область взяла курс на воссоединение с Россией и навсегда выходит из состава Украины.

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Марина Совина
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