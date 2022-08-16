Зеленский призвал к новым санкциям против России из-за Запорожской АЭС

Зеленский предупредил, что российские войска станут «особой мишенью» из-за Запорожской АЭС

Украина призвала к новым санкциям в отношении России из-за ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС), пишет Reuters.

Украинский президент Владимир Зеленский пригрозил России. По его словам, если российские военнослужащие «нападут» на объект в Энергодаре или «используют его в качестве базы для стрельбы», то станут «особой мишенью».

«Если из-за действий России произойдет катастрофа, последствия могут ударить по тем, кто в данный момент хранит молчание», — заявил украинский лидер. По мнению Зеленского, Запад должен приложить усилия для решения вопроса по Запорожской АЭС и ввести новые ограничения против Москвы. «Если сейчас мир не проявит силы и решимости защитить одну атомную электростанцию, это будет означать, что мир проиграл», — предупредил он.

Ранее российское министерство обороны сообщало о нескольких случаях обстрела АЭС со стороны Украины. 11 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС. В результате были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», начался пожар.