Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский призвал к новым санкциям против России из-за Запорожской АЭС

Зеленский предупредил, что российские войска станут «особой мишенью» из-за Запорожской АЭС
СюжетСанкции против России:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Andy Buchanan / Reuters

Украина призвала к новым санкциям в отношении России из-за ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС), пишет Reuters.

Украинский президент Владимир Зеленский пригрозил России. По его словам, если российские военнослужащие «нападут» на объект в Энергодаре или «используют его в качестве базы для стрельбы», то станут «особой мишенью».

«Если из-за действий России произойдет катастрофа, последствия могут ударить по тем, кто в данный момент хранит молчание», — заявил украинский лидер. По мнению Зеленского, Запад должен приложить усилия для решения вопроса по Запорожской АЭС и ввести новые ограничения против Москвы. «Если сейчас мир не проявит силы и решимости защитить одну атомную электростанцию, это будет означать, что мир проиграл», — предупредил он.

Материалы по теме:
Один народ — общее будущее. Почему сегодня важно говорить об историческом единстве России и Украины
Один народ — общее будущее.Почему сегодня важно говорить об историческом единстве России и Украины
12 июля 2022
«Скажите, что будет дальше?» Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
«Скажите, что будет дальше?»Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
15 июля 2022

Ранее российское министерство обороны сообщало о нескольких случаях обстрела АЭС со стороны Украины. 11 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС. В результате были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», начался пожар.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия отозвала у двух стран лицензии за ремонт вертолетов Украины
Названо самое слабое место Евросоюза в борьбе с Россией
Посольство России в США обвинило Вашингтон в повышении вероятности ядерной войны
В Польше спрогнозировали реакцию СМИ на поражение Украины
Зеленский призвал к новым санкциям против России из-за Запорожской АЭС
Россияне рассказали о желании получать дополнительный доход к пенсии
Ядерная война приведет к голодной смерти пяти миллиардов человек
В России допустили падение средней ставки по вкладам
МИД России сообщил о примкнувших к ВСУ бывших афганских спецназовцах
Доллару спрогнозировали укрепление к концу осени
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.