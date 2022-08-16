В России начали испытания новейшей снайперской винтовки

Ростех начал испытания новейшей снайперской винтовки «Уголек»

В России начались испытания новейшего снайперского комплекса «Уголек», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростеха.

Как уточнили в ведомстве, тренировки проходят в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения в городе Подольск. «По их завершении заказчик, Минобороны РФ, примет решение о проведении государственных испытаний», — добавили специалисты.

На данный момент основной снайперской винтовкой Вооруженных сил России (ВС РФ) является принятая на вооружение еще в 1960-х годах снайперская винтовка Драгунова (СВД).

Новый снайперский комплекс создается полностью из отечественных материалов и комплектующих. Винтовка будет оснащена новым прицельным комплексом. Для нее будут использовать российские патроны, но в натовских калибрах: в калибре .308 Winchester (7,62 х 51 миллиметр) и в значительно более мощном — .338 Lapua Magnum (8,6 х 69 миллиметров).

Ранее в России разработали первую в мире мультикалиберную винтовку «Опустошитель», которая способна вести огонь натовскими патронами 12,7 х 99 миллиметров.