Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отпразднуют свадьбу в роскошном поместье

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отпразднуют свадьбу в поместье актера в Джорджии

Певица Дженнифер Лопез и актер Бен Аффлек отпразднуют свадьбу 20, 21 и 22 августа. Торжество пройдет в роскошном поместье актера в городе Рисборо, штат Джорджия. Об этом сообщает Daily Mail.

Аффлек купил поместье в 2003 году за семь миллионов долларов. Площадь участка составляет 1,6 тысячи гектаров. Интерьер главного здания в 557 квадратных метров отличается высокими потолками и полами из сосны. Комнаты обставлены белой мебелью и украшены люстрами.

Поместье также включает в себя небольшой летний коттедж и постройку под названием Устричный дом площадью 930 квадратных метров, внутри которого шесть спален. Помимо жилых зданий, на территории имеется просторная веранда с креслами-качалками. Чтобы попасть на остров, где располагается поместье, нужно получить официальное разрешение одного из жильцов.

Ранее в августе Аффлек решил продать свое поместье в Лос-Анджелесе. Актер попросил за дом в престижном жилом районе Пасифик Палисадес 29,9 миллиона долларов. Площадь жилья составляет 1,2 тысячи квадратных метров, внутри есть семь спален и девять ванных.