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Сотрудника ГИБДД задушили во сне в российском регионе

В Татарстане сотрудника ГИБДД задушили во сне в квартире сестры

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В республике Татарстан убили во сне сотрудника ГИБДД, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным канала, в ночь с 12 на 13 августа в Нижнекамске старший лейтенант был в гостях у троюродной сестры. Родственники выпивали, затем россиянин решил пойти домой, однако друзья уговорили его остаться на ночь, чтобы не возвращаться поздно. Когда правоохранитель уснул, неизвестный задушил его.

Жена погибшего считает, что убийца — муж троюродной сестры. Знакомые говорят, что неоднократно замечали агрессивное поведение мужчины под действием алкоголя.

Ранее стало известно, что в селе Каенлы Нижнекамского района двое мужчин погибли во время очистки отстойника.

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Екатерина Власова
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