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Москва ответила на угрозы из Эстонии о лишении ВНЖ за позицию по памятникам

Представитель МИД Захарова назвала угрозой заявления МИД Эстонии об аннулировании ВНЖ

Фото: Globallookpress.com

Предложение Эстонии аннулировать вид на жительство (ВНЖ) иностранным гражданам, которые высказываются против демонтажа советских памятников, может сильно ударить по эстонской государственности и подорвать права и свободы человека. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Это прямая угроза от представителя власти. Угроза не просто свободе слова, плюрализму, исторической правде, правам и свободам человека. Это угроза эстонской государственности, которую 40 лет выстраивали по демократическим лекалам», — написала Захарова.

Кроме того, Захарова добавила, что эстонские политики подрывают основополагающие демократические принципы, которые являются проводниками воли англосаксонской метрополии.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что в случае выступления против демонтажа советских памятников иностранные граждане, которые находятся в Эстонии на ВНЖ, должны учитывать возможность аннулирования этого документа. Рейнсалу также указал, что закон об иностранцах предусматривает возможность аннулировать ВНЖ гражданам других стран, если их действия несут угрозу безопасности и общественному порядку.

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Татьяна Антоненко
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