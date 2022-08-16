Москва ответила на угрозы из Эстонии о лишении ВНЖ за позицию по памятникам

Представитель МИД Захарова назвала угрозой заявления МИД Эстонии об аннулировании ВНЖ

Предложение Эстонии аннулировать вид на жительство (ВНЖ) иностранным гражданам, которые высказываются против демонтажа советских памятников, может сильно ударить по эстонской государственности и подорвать права и свободы человека. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Это прямая угроза от представителя власти. Угроза не просто свободе слова, плюрализму, исторической правде, правам и свободам человека. Это угроза эстонской государственности, которую 40 лет выстраивали по демократическим лекалам», — написала Захарова.

Кроме того, Захарова добавила, что эстонские политики подрывают основополагающие демократические принципы, которые являются проводниками воли англосаксонской метрополии.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что в случае выступления против демонтажа советских памятников иностранные граждане, которые находятся в Эстонии на ВНЖ, должны учитывать возможность аннулирования этого документа. Рейнсалу также указал, что закон об иностранцах предусматривает возможность аннулировать ВНЖ гражданам других стран, если их действия несут угрозу безопасности и общественному порядку.

