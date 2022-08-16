Девушка нашла способ заработать на своей старой одежде

Британка Гилд начала сдавать старую одежду в аренду и заработала сотни фунтов стерлингов

Жительница Великобритании нашла способ заработать на собственном гардеробе. На эту тему она высказалась на своей странице в TikTok.

Пользовательница сети Сара Гилд рассказала, что регулярно приобретала наряды на различные торжества, однако надевала их всего один раз. По этой причине девушка начала сдавать свою старую одежду в аренду, чтобы вернуть потраченные на нее сбережения. «Помогу вам сэкономить деньги на шопинге», — заявила британка в одном из роликов, показав лимонное платье.

Героиня материала призналась, что таким образом получает сотни фунтов стерлингов ежемесячно, при этом она не уточнила точную сумму заработка. «Зачем девушкам покупать вещь за 800 фунтов стерлингов (59,5 тысячи рублей), если я могу предоставить им ее за 100 фунтов стерлингов (7437 рублей)? Я получаю деньги, а мои клиенты сохраняют свои средства», — объяснила блогерша.

В апреле американка Аксаила Энквариус начала продавать свою поношенную одежду онлайн и неожиданно разбогатела на несколько миллионов рублей. Школьница пояснила, что хотела помочь матери собрать средства на оплату обучения в колледже, поэтому решила продавать предметы своего гардероба на онлайн-платформе Depop. «Я чувствую, что таким образом могу отдать долг матери и поблагодарить ее за все, что она для меня сделала», — пояснила она.