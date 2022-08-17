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69-я параллель

На севере России пенсионер-отшельник добровольно остался жить в гараже

В Норильске пенсионер добровольно остался жить в гараже, где проработал почти всю жизнь

Фото: Николай Щипко / «Таймырский телеграф»

В Норильске мужчина добровольно остался жить в гараже, где проработал почти всю жизнь. Историю пенсионера-отшельника рассказал «Таймырский телеграф».

Родители Николая Андреевича привезли его из Ачинского района в Норильск еще в 1966 году. Он закончил там восьмой класс и пошел работать учеником автослесаря в гараже управления торговли, где выучился на шофера. Затем мужчина стал возить начальников в исполкоме и на комбинате, однако, когда у него появилась семья, пошел работать в гараж.

Там он трудился и слесарем, и автоэлектриком. После выхода на пенсию он оборудовал в месте, где прошла большая часть его жизни, свой личный гараж из металла. Когда распался СССР, предприятие закрылось, и мужчина остался там жить один. За прошедшее время он на своих двоих ЗИЛах побывал во многих местах Таймыра.

«Остался я здесь один. А гараж не увезешь ничем, жалко стало. Квартира есть, но не хочу там жить. Всю жизнь на работе. В выходные на ЗИЛе мужиков собирал, под тентом печку устанавливали — и на охоту, на рыбалку», — рассказывает пенсионер.

В случае, если территорию решат снести, то мужчина планирует либо переехать в Енисейск, либо реализовать свою мечту — отправиться в путешествие на своих автомобилях.

Ранее сообщалось о начале работы круглогодичного приюта для туристов у подножия горы Черная, на пути к леднику Романтиков в Ямало-Ненецком автономном округе. Уточняется, что путешественники смогут заметить домик издалека благодаря яркому цвету.

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Никита Абрамов
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