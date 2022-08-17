Anacondaz объявила о переносе всех своих выступлений из-за «давления властей»

Группа Anacondaz заявила о переносе всех своих выступлений на год из-за «давления властей»

Группа Anacondaz объявила о переносе всех своих выступлений на следующий год. Об этом музыканты сообщили в своем Telegram-канале.

По словам участников музыкального коллектива, изменение дат шоу связано с «давлением властей на концертные площадки и организаторов». Билеты, которые были приобретены поклонниками группы, останутся действительны. Артисты добавили, что начнут судебные разбирательства с властями из-за ранее отмененных концертов.

«Кроме того, вместе с нашими друзьями из правозащитной группы "Агора" мы начинаем судебные процессы против властей за срывы концертов в Екатеринбурге и Перми. Мы делаем все, чтобы концерты состоялись», — заявили в коллективе.

В конце июля солист Anacondaz Артем Хорев рассказал об отказе полиции обосновать срыв концерта в Перми.