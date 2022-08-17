Стилистка назвала удешевляющие образ женщины вещи

Стилистка Анна Бей заявила, что блестящие пуговицы удешевляют образ женщины

Британская стилистка Анна Бей назвала удешевляющие образ женщины вещи и аксессуары. Соответсвующий ролик она опубликовала на личном YouTube-канале.

Блогерша разместила видео, в котором рассказала, как выглядеть дорого без особых затрат на шопинг. В первую очередь эксперт порекомендовала обратить внимание на сочетание цветов и качество ткани. «Лучше всего покупать черную, белую или бежевую одежду. Яркие предметы гардероба, как правило, выдают свою низкую цену», — уточнила она.

Специалистка заявила, что данное правило применимо и к пуговицам, которые должны не привлекать к себе лишнего внимания. По словам Бей, лучше не приобретать изделия с металлическими, а также блестящими пуговицами. «Лучше купить недорогую вещь и перешить на ней пуговицы», — высказалась стилистка.

Помимо этого, героиня материала посоветовала отдавать предпочтение джинсам с завышенной линией талии, поскольку такие брюки визуально удлиняют фигуру. В заключение она призвала отказаться от чересчур открытого декольте. По мнению Бей, следует покупать кофты с круглым вырезом.

В июле британская Анна Бей раскрыла портящие образ детали в жару. По словам эксперта, чтобы следовать этикету и оставаться элегантными в течение летнего сезона, женщинам не следует носить шляпы в вечернее время, а также надевать короткие облегающие наряды на экскурсии и юбки длины мини на пикники.