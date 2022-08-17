Арабский немец зиганул израильским спортсменам у мемориала убитым евреям

Охранник-араб в Мюнхене нацистским салютом поприветствовал израильских спортсменов

В Мюнхене в ходе мероприятий чемпионата Европы по летним видам спорта 19-летний охранник-араб нацистским салютом поприветствовал делегацию израильских спортсменов, которые шли к мемориалу убитым евреям в ходе террористического акта во время Олимпиады-1972. Об этом сообщает газета Hallo München.

Полиция арестовала арабского немца, который зиганул проходящей мимо него делегации. Ему было предъявлено обвинение в прославлении Третьего рейха, за это предусмотрено наказание в виде штрафа или трех лет тюремного заключения. Также мужчина был отстранен от работы на остальных мероприятиях чемпионата.

Ранее начальная школа East Side в американском городе Мариетта подверглась критике из-за нового логотипа, который по форме сильно напоминал изображение нацистского орла. Школа обязалась разработать и рассмотреть другие варианты новых дизайна на замену орлу.

