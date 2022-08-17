Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Арабский немец зиганул израильским спортсменам у мемориала убитым евреям

Охранник-араб в Мюнхене нацистским салютом поприветствовал израильских спортсменов

Фото: Joerg Koch / Getty Images

В Мюнхене в ходе мероприятий чемпионата Европы по летним видам спорта 19-летний охранник-араб нацистским салютом поприветствовал делегацию израильских спортсменов, которые шли к мемориалу убитым евреям в ходе террористического акта во время Олимпиады-1972. Об этом сообщает газета Hallo München.

Полиция арестовала арабского немца, который зиганул проходящей мимо него делегации. Ему было предъявлено обвинение в прославлении Третьего рейха, за это предусмотрено наказание в виде штрафа или трех лет тюремного заключения. Также мужчина был отстранен от работы на остальных мероприятиях чемпионата.

Ранее начальная школа East Side в американском городе Мариетта подверглась критике из-за нового логотипа, который по форме сильно напоминал изображение нацистского орла. Школа обязалась разработать и рассмотреть другие варианты новых дизайна на замену орлу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Назначен новый командующий Черноморским флотом России
В Грузии выступили за незамедлительное введение визового режима для россиян
Власти России спрогнозировали удвоение цен на газ
Поезд с пассажирами в Испании попал в ловушку лесного пожара
Названы наименее зависимые от российского газа страны Европы
Гретцки предъявили иск на 10 миллионов долларов из-за жвачки
В России построят первую в мире заполярную сортировочную станцию
Глава МИД Британии призвала ограничить экспорт технологий в Китай
Раскрыт вред пестицидов для мозга медоносных пчел
Мосгорсуд утвердил сроки укравшим деньги у сидевшего рядом с Путиным ветерана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.