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Прибыль H&M от распродажи в России подсчитали

Глава digital-агентства Бастрыкина оценила прибыль H&M от распродажи в РФ в 5 миллиардов

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

H&M за время распродажи в России может заработать около пяти миллиардов рублей, заявила руководитель пиар-агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина. Подсчетами на основе месячной выручки компании в стране специалист поделилась с «Лентой.ру».

На то, сколько H&M заработает на прощальной распродаже в России, влияют множество экономических и маркетинговых факторов, отметила Бастрыкина. В частности, на конечных цифрах скажется количество магазинов, которые компания откроет для последней акции. «У некоторых есть долги из-за простоя помещений. Насколько ажиотажным будет спрос на товар покидающего рынок бренда большой вопрос, ведь речь не только не идет о скидках, а наоборот — цены на товары повышались», — высказалась эксперт.

Специалист предположила, что средняя выручка магазинов H&M в месяц в России составляет около миллиарда рублей. «Скорее всего, компания завезла товар на полный сезон, на весну. Это два с половиной-три миллиарда. Также наверняка есть зимние остатки, это еще около полутора миллиардов», — поделилась Бастрыкина.

Общая выручка H&M от распродажи может составить около четырех-пять миллиардов рублей

Анастасия Бастрыкинаруководитель пиар-агентства PGR agency

Ранее руководитель агентства разработки бизнес-стратегий «Экспонента» Виктория Добровольская посчитала, сколько IKEA могла заработать за время распродажи в России. Эксперт оценила их выручку в 50 миллиардов рублей.

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Виктория Немис
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