Блинкен пошутил на тему связи дипломатии и боевых искусств

Госсекретарь США Блинкен заявил, что опыт владения боевыми искусствами полезен дипломату

Опыт владения боевыми искусствами будет «чрезвычайно полезен» в работе американских дипломатов, это позволяет им чувствовать себя намного спокойнее. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в среду в госдепартаменте, передает РИА Новости.

«Наличие определенного опыта владения боевыми искусствами чрезвычайно полезно в работе, которую мы выполняем ежедневно, и позволяет мне чувствовать себя намного лучше», — пошутил Блинкен.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что за за последние 55 лет «количество ядерного оружия в наших арсеналах уменьшилось почти на 90 процентов по сравнению с пиковым периодом в 1967 году». Госсекретарь также подчеркнул, что ядерные державы, в том числе и США, движутся в сторону разоружения.