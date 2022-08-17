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Еще одна страна запретит вывозить дрова

Болгария временно запретит экспорт древесины в третьи страны

Фото: Petar Petrov / globallookpress.com

Болгария скоро станет еще одной страной, которая запретит экспорт древесины на фоне дефицита лесоматериалов. О грядущем временном прекращении экспорта рассказал министр сельского хозяйства Явор Гечев в интервью bTV.

Он сообщил, что в последнее время спрос на древесину подскочил втрое, поскольку жители запасаются дровами на зиму. Вывоз будет запрещен в третьи страны, соответствующее решение будет принято в ближайшее время. По оценкам министра, на стабилизацию рынка в стране уйдет по крайней мере месяц.

Ранее в августе в Венгрии вступил в силу запрет на экспорт дров: их нельзя вывозить на фоне энергетического кризиса и рекордного роста цен. Венгерские власти вынуждены контролировать экспорт древесины, поскольку она имеет стратегическое значение с точки зрения энергетической безопасности страны.

Дровами перед наступлением зимы начали запасаться и в Молдавии. В райцентрах скупают дрова большими темпами, запасы на складах быстро опустошаются, несмотря на то, что рост цен на древесину составил десять процентов.

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Платон Щукин
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