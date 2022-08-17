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В двух районах российского региона ввели режим ЧС из-за мощных лесных пожаров

Власти ввели режим ЧС в двух районах Рязанской области из-за мощных лесных пожаров

Фото: Shutterstock

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) был введен на территории двух районов Рязанской области. Об этом сообщили в правительстве российского региона, передает РИА Новости.

Власти уточнили, что режим ЧС будет действовать на территории Клепиковского и Спасского районов. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков отметил, что в регионе действуют четыре очага лесных пожаров, один из них — в Спасском районе — имеет площадь около 500 гектаров.

По данным Малкова, угрозы жителям населенных пунктов нет.

Ранее мощные природные пожары, охватившие Рязанскую область, попали на видео. На опубликованных в соцсетях видеокадрах видны огромные столбы густого дыма, поднимающиеся над лесополосой.

Масштабы возгораний настолько велики, что дым от рязанских пожаров уже дошел до Москвы. 17 августа в Рослесхозе сообщали, что на юге столицы зафиксировали легкое задымление. Местные жители жаловались на запах гари.

Кроме того, для тушения лесных пожаров в Рязанской области усилена группировка спасателей. В МЧС подчеркнули, что привлечены три вертолета Московского авиационного центра.

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Анна Щербакова
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