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В российском регионе ввели масочный режим из-за коронавируса

В Бурятии ввели масочный режим из-за ситуации с распространением COVID-19

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В Бурятии в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции ввели масочный режим. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Так, средства индивидуальной защиты необходимо носить при посещении общественных мест, массовых мероприятий, а также в автобусах, поездах и такси.

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«Соответствующие изменения внесены в Указ главы Республики Бурятия от 03 марта 2022 года №44 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"», — говорится в сообщении.

15 августа в республике прошло заседание штаба по профилактике коронавируса, где власти обсудили текущую эпидемиологическую обстановку и проработали необходимый комплекс мер по данному вопросу. Замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина сообщила, что за прошедшую неделю в республике заболеваемость COVID-19 выросла в 1,7 раза.

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Никита Абрамов
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