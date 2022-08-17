Под Ярославлем отметят День Огурца

День Огурца отметят в селе Вятское под Ярославлем

В селе Вятское под Ярославлем 21 августа пройдет праздник сбора урожая — День Огурца. Об этом сообщается на сайте департамента туризма Ярославской области.

Праздник урожая приурочен к Яблочному и Медовому Спасам, а также народным праздникам Антон Малинник и Авдотья Огуречница. По традиции в этот день устраивается свадьба Молодца Огурца и Барышни Яблочко.

Гости мероприятия смогут попробовать разные виды малосольных и квашеных огурцов, выпить фермерской медовухи, послушать частушки в исполнении фольклорных ансамблей, принять участие в народных играх и забавах, купить местные фрукты и овощи. Также ожидается выступление кавер-группы «Пистолеты».

«Вятское недаром называют "огуречной столицей» России" Почва здесь настолько благодатна, что огурцы растут без полива в открытом грунте. Не менее интересен праздник и как локальная культурная достопримечательность региона», — рассказала директор департамента туризма Галина Крохмаль.

Ранее сообщалось, что на Куликовом поле под Тулой 20 августа пройдет фестиваль «Сено-солома», посвященный завершению сенокоса. Для посетителей фестиваля организуют мастер-классы по изготовлению кукол из ткани и соломы, вырезанию фигурок животных из дерева и плетению венков и ковриков.