Поставки дешевых смартфонов в Россию рухнули

«Ъ»: поставки дешевых смартфонов в Россию в первом полугодии рухнули

Поставки дешевых смартфонов в Россию в первом полугодии рухнули более чем наполовину по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на оценки GS Group.

Речь идет о моделях стоимостью до 10 тысяч рублей, падение составило 56 процентов, импорт в штуках достиг 2,7 миллиона. В среднем и дорогом сегменте тоже наблюдается сокращение — 24 процента и 38 процентов соответственно, 5,5 и 1,6 миллиона штук.

В общей сложности на первые шесть месяцев года импорт составил 9,9 миллионов смартфонов, что на 38 процентов меньше прошлогодних показателей. В сложившейся структуре на дешевые телефоны приходится 27 процентов (38 годом ранее), на средний сегмент — 56 процентов (46 процентов год назад). Доля оставшегося верхнего сегмента, соответственно, практически не изменилась.

Сокращение поставок недорогих устройств аналитики связывают в первую очередь с уходом Samsung, на которого приходилась треть сегмента. Однако сказалось и изменение политики китайских компаний Xiaomi и Realme, которые почти вдвое сократили поставки недорогих моделей.

Производители смартфонов в первом полугодии столкнулись с нарушением логистических цепочек, что привело к снижению поставок в целом. Сейчас ситуация стабилизируется, отмечают в «МегаФоне». По данным МТС, продажи недорогих устройств упали в первой половине года более чем на треть, а их доля в общих продажах сократилась до 23 процентов.

Аналитик TelecomDaily Илья Шатилин пояснил, что бюджетные смартфоны к тому же подорожали из-за логистических ограничений и колебаний курса рубля. По его словам, изменение цены составило около 50 процентов: «Те устройства, которые в Индии и Китае можно купить за 10 тысяч рублей, в России продаются за 15 тысяч рублей».

Китайские бренды смартфонов к июлю притом оказались лидерами по числу продаж в натуральном выражении в России. Рост более чем на 100 процентов год к году показали Tecno, Infinix, Realme и Xiaomi. Специалисты ожидают, что китайские устройства в целом будут занимать в России до 90 процентов всего рынка.