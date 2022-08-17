Врачи рассказали о повышающем интерес к сексу питании

Эндокринолог Михалева сообщила, что питание оказывает существенное влияние на либидо

Либидо, его повышение или, наоборот, снижение напрямую зависит от состояния гормонального фона человека, здоровья в целом, образа жизни и, конечно же, от питания, сообщили врач-эндокринолог, врач-диетолог первой категории «СМ-Клиника» Оксана Михалева и психотерапевт Ольга Багрий. В беседе с «Лентой.ру» они рассказали о влиянии питания на уровень полового влечения.

То, что человек ест, оказывает существенное влияние на либидо, заявила Михалева. Нарушения питания, приводящие в первую очередь к развитию избыточной массы тела, негативно сказываются и на половом влечении.

Известно, что до 50 процентов мужчин, страдающих ожирением, имеют проблемы с мужским здоровьем, в том числе и с либидо. У женщин статистика менее изучена, но избыточный вес в этом смысле тоже оказывает негативное влияние. Поэтому для сохранения либидо рекомендуется соблюдение правил адекватного рационального питания Оксана Михалева Врач-эндокринолог, врач-диетолог первой категории «СМ-Клиники»

В свою очередь, Багрий отметила, что питание влияет на либидо практически напрямую — через гормоны: их выработка стимулируется при приеме определенной еды, из-за чего повышается уровень энергии и появляется интерес к сексу.

«Результаты многочисленных исследований наглядно показывают, что с большей долей вероятности либидо будет стремиться вверх у тех, кто ведет активный образ жизни и правильно питается. Регулярные физические нагрузки и рацион, богатый овощами, фруктами, рыбой и морепродуктами, мясом птицы и различными злаками, непременно скажутся на уровне сексуального влечения», — пояснила она.

Какие продукты положительно сказываются на либидо

По словам Михалевой, половое влечение усиливают такие продукты, как цельнозерновые злаки, свежие овощи и фрукты, рыба и морепродукты, постное мясо птицы и полезные масла (растительное масло, орехи, авокадо как источники масел). В соответствующих ситуациях увеличивают либидо небольшие количества специй, сухого вина, шоколада.

Продукты, ослабляющие половое влечение

В первую очередь ослабляют либидо крепкий алкоголь и пиво, продукты мясной гастрономии, тяжелая, жирная, жареная пища, продолжила Михалева.

Особое внимание нужно обратить мужчинам — любителям пива. Этот пенный напиток содержит фитоэстрогены, то есть аналоги женских половых гормонов, что, конечно, не способствует укреплению мужской потенции. А «пивной» живот усиливает дефицит тестостерона. Еще один интересный продукт, который мужчинам не стоит употреблять в большом количестве, — это соя и продукты из нее. Она также содержит фитоэстрогены Оксана Михалева Врач-эндокринолог, врач-диетолог первой категории «СМ-Клиники»

В заключение Багрий напомнила, что либидо — это не только физиология, но и психология. Стрессы, усталость, низкая физическая активность, накопившиеся незаконченные дела, неудовлетворенность отношениями с партнером и собственной жизнью в целом также приводят к снижению полового влечения.

Человеку, который долгое время находится в состоянии стресса или депрессии вином и устрицами как усилителями сексуального влечения не сильно поможешь. Продукты-афродизиаки, такие как экзотические фрукты, сыры, морепродукты и легкое вино в малых количествах могут лишь ненадолго подстегнуть и раззадорить страсть, но это разовая акция Ольга Багрий Психотерапевт

Если проблемы с либидо наблюдаются достаточно часто или на протяжении длительного времени, стоит обратиться к врачу для сдачи анализов и при необходимости — к психологу-сексологу для разрешения вопросов ментального здоровья, подытожила Багрий.

Ранее сексолог Евгений Кульгавчук посоветовал не отказываться от секса в пользу шоколада. По его словам, от интимной близости женщина получает больше эндорфинов, чем от шоклада, а также у нее появляется чувство, что она любима и значима.