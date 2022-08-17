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В Эстонии рекордно подорожало электричество

ERR: электричество в Эстонии подорожало до рекордных в 2022 году €682,05 за мегаватт-час

Фото: Andrey Metelev / Unsplash

Электричество в Эстонии подорожало в среду, 17 августа, до рекордных в 2022 году 682,05 евро за мегаватт-час. Об этом сообщает ERR.

«Максимальный тариф был зафиксирован в течение одного часа на уровне четырех тысяч евро за мегаватт-час, а минимальный составлял 305,72 евро за мегаватт-час», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предыдущий абсолютный рекорд биржевых цен на электричество в Эстонии был зафиксирован 8 августа. Тогда цена достигла 500,65 евро за мегаватт-час.

Глава отдела продаж в регионе Балтии биржи Nord Pool Ингрид Арус пояснила, что рост цен связан с одновременным совпадением ряда факторов. По ее словам, главным из них является дефицит электроэнергии на бирже.

Ранее аналитики агентства Citizens Advice сообщили, что четверть британцев не сможет оплатить счета за электричество в октябре, когда британский энергетический регулятор Ofgem вновь повысит цены.

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Марина Совина
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