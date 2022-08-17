Европейские банки разрешили клиентам избавляться от российских облигаций

UBS, Barclays и Deutsche Bank решили возобновить торговлю российскими облигациями

Европейские банки UBS, Barclays и Deutsche Bank вслед за организациями из США приняли решение вернуться к торговле российскими облигациями для своих клиентов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на знакомых с ситуацией собеседников.

Обращение российских облигаций, как государственных, так и корпоративных, оказалось заморожено после запретов на операции с долгом в рамках санкций против Москвы. Однако американский регулятор разрешил инвесторам, у которых остались бумаги, избавляться от активов, дав им несколько месяцев на операции. Аналогичные решения приняли и в Европе.

Другие банки, помимо трех перечисленных, пока что воздерживаются от возвращения к операциям, в том числе Credit Suisse и HSBC. Возобновление торговли как таковое носит скорее символический характер — приоткрывается, одним из немногих, значимый рынок.

От комментариев все финансовые организации отказались, однако источники FT отмечают, что мотивация банков не в том, чтобы извлечь выгоду, а в том, чтобы помочь клиентам избавиться от бумаг, не нарушая санкционных ограничений. Объемы торгов незначительны.

О возврате к торгам американских JPMorgan, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Barclays и Jefferies 15 августа сообщало Reuters. Решение стало возможным благодаря лицензии, предоставленной минфином США в конце июля.