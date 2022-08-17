Тысячи купивших российские еврооблигации инвесторов остались без денег

«Ъ»: тысячи купивших российские евробонды через иностранцев инвесторов остались без выплат

Инвесторы, купившие российские еврооблигации через иностранные банки, пожаловались на проблемы с получением выплат, сообщает «Коммерсантъ». Эксперты отмечают, что таких людей могут быть тысячи.

Об отказе предоставить купоны рассказал изданию держатель евробондов Россельхозбанка (РСХБ) с погашением в 2023 году. Он купил бумаги через рижский банк Rietumu. Несмотря на то, что инвестор является налоговым резидентом России, деньги, выплачиваемые по его еврооблигациям, зарезервированы на счете типа «С», который предназначен для выплат нерезидентам.

В Национальном расчетном депозитарии (НРД) запрос держателя переадресовали в РСХБ, где инвестору пояснили, что ценные бумаги, которые были куплены через иностранные банки, находятся на счетах в международном депозитарии Euroclear. Европейская структура прекратила обслуживание российских инвесторов через НРД в начале марта из-за санкций на фоне происходящего на Украине. В результате эмитент не может выплатить держателям купоны по ценным бумагам, которые хранятся в Euroclear.

При этом РСХБ в конце июля «перечислил в НРД средства в целях обслуживания долга по еврооблигациям всем российским инвесторам и на счет "C" эмитента RSHB CAPITAL S.A.». В банке отметили, что деньги инвестора, который обратился в издание, зарезервированы на счете и РСХБ готов «дать соответствующие поручения, как только появится такая регуляторная и инфраструктурная возможность».

В целом людей, которые приобрели ценные бумаги с помощью зарубежных организаций, может быть несколько тысяч, оценил независимый эксперт Андрей Бархота. Он отметил, что проблемы с выплатами могут возникнуть и с ценными бумагами других эмитентов, таких как «Норильский никель», «Еврохим», «Газпром», НЛМК и другие. По его оценке, на счетах может быть заморожено 30–50 миллионов долларов купонных выплат.

Экономист добавляет, что решить эту проблему через суд, скорее всего, не получится. Его слова подтверждают юристы. Сейчас наиболее быстрым и эффективным вариантом является выкуп эмитентом собственного выпуска еврооблигаций, как это сделало Министерство финансов.

Ранее Европейская комиссия рассказала, в каком случае возобновится проведение расчетов с главным депозитарием России НРД, против которого ввели санкции. В частности, депозитарию не следует получать выгоду от сделок, а они, в свою очередь, должны быть согласованы регуляторами стран, где зарегистрированы иностранные контрагенты НРД.