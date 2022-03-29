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Минфин предложил держателям евробондов выкупить их за рубли

Минфин предложил держателям евробондов выкупить их в рублях по курсу на 31 марта

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Министерство финансов России объявило о готовности досрочно выкупить за рубли выпуск евробондов с погашением 4 апреля, говорится в сообщении ведомства.

Держателям предлагается выкупить евробонды в рублях по курсу на 31 марта. Выкуп будет по цене 100 процентов от номинальной стоимости. «Обязательства по выкупленным Минфином России облигациям будут признаны досрочно исполненными. Минфин оставляет за собой право на изменение сроков выкупа облигаций», — отметили в ведомстве.

Ранее Минфин полностью исполнил обязательства по выплате купонов по суверенным еврооблигациям, которые являются частью госдолга. Размер купона составил 102 миллиона долларов.

Россия столкнулась с трудностями при обслуживании суверенных еврооблигаций, поскольку США, ЕС и Великобритания заморозили часть золотовалютных резервов российского ЦБ, номинированную в долларах, евро и фунтах. При этом министр финансов Антон Силуанов назвал заморозку валютных резервов «дефолтом перед Россией», который объявил Запад. По его мнению, западные страны всеми способами хотят нарушить внешнюю торговлю и экспорт товаров в Россию.

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Платон Щукин
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