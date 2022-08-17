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Преступник попытался скрыться от полицейских на медленном экскаваторе

В США полицейские догнали преступника, медленно уезжавшего от них на экскаваторе

Фото: Anton Kavashkin / Russian Look / Globallookpress.com

В американском штате Орегон преступник попытался скрыться от полицейских на медленном строительном экскаваторе. Об этом сообщает Fox News.

Полицейские обнаружили экскаваторщика Джесса Шоу, когда тот работал на частной территории к северу от города Бэнкс. Мужчина обвинялся в похищении автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов призвали его выйти из экскаватора и сдаться, однако он проигнорировал их требования.

Вместо этого Шоу медленно поехал прочь на строительном экскаваторе, не способном развить высокую скорость. Чтобы догнать уезжавший экскаватор, полицейским пришлось пройти пешком около километра.

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Когда в конце концов мужчина остановил экскаватор, его арестовали за уклонение от ареста, угон автомобиля и нарушение правил условно-досрочного освобождения.

Ранее сообщалось, что жителя американского города Нью-Порт-Ричи, штат Флорида, арестовали после того, как он швырнул в полицейского булочку с сосиской. В результате произошедшего полицейский не пострадал.

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Алиса Дмитриева
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