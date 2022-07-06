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Возмущенный мужчина ударил полицейского сосиской

The Smoking Gun: во Флориде арестован продавец хот-догов, попавший в полицейского сосиской

Фото: County Court / Pinellas County, Florida

Жителя американского города Нью-Порт-Ричи, штат Флорида, арестовали после того, как он швырнул в полицейского булочку с сосиской. Об этом сообщает The Smoking Gun.

Несмотря на запрет, 47-летний Джейсон Столл торговал хот-догами на улице в центре города Сент-Питерсберг. Полицейский неоднократно предупреждал его о нарушении, но продавец игнорировал его слова. Тогда полицейский решил перейти к делу и потребовал положить хот-дог, который тот держал в руках.

В ответ на приказ возмущенный мужчина бросил свой товар в обидчика. Хот-дог попал в сотрудника полиции и ударил его. В результате произошедшего полицейский не пострадал.

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После этого Столл был арестован. Его обвиняют в нанесении побоев сотруднику правоохранительных органов и оказании сопротивления при аресте. Он был освобожден до суда под залог в 2,6 тысячи долларов (163,5 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в Гиффорде, штат Флорида, после продолжительной погони подозреваемый бросил двухмесячного младенца в полицейского. Полицейский успел вовремя среагировать и поймать ребенка, а нарушитель побежал прочь.

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Алиса Дмитриева
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