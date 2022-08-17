В Госдуме предложили ответные меры для въезжающих в Россию финнов

Депутат Иванов предложил ответные меры для въезжающих в Россию за бензином финнов

Финны, въезжающие в Россию за дешевым бензином, должны поддержать специальную военную операцию на Украине и осудить санкции в отношении страны. Такие ответные меры предложил депутат Государственной Думы Максим Иванов в Telegram.

По словам Иванова, Финляндия совершает по отношению к России недружественные действия. Ее власти радуются, включая, например, украинский гимн при российских туристах, добавил он.

Парламентарий предложил давать иностранцам на подпись специальный документ перед покупкой топлива. «Ставишь подпись — получаешь бензин. Не ставишь подпись — "давай, до свидания", толкаешь машину обратно до границы», — подчеркнул депутат.

Ранее власти Финляндии решили сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз. Приоритет в выдаче документов будет отдаваться заявителям, которые планируют посещение страны с целью учебы, работы или по семейным обстоятельствам. Позднее глава МИД республики уточнил, что новые ограничения вступят в силу с 1 сентября.

