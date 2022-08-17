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Диетолог назвала безопасный срок хранения готовых макарон в холодильнике

Врач Соломатина: отварными макаронами из холодильника можно отравиться уже через два дня

Фото: nrd / Unsplash

Отварными макаронами, рисом и крупами из холодильника можно отравиться уже через два дня, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. О безопасном сроке хранения разных продуктов она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач объяснила, что из-за влаги в холодильнике в готовых блюдах уже через пару дней могут появиться болезнетворные бактерии, которые могут спровоцировать пищевые отравления. По этой же причине не стоит долго хранить салаты с майонезными заправками.

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Соломатина назвала бесполезным хранение консервов и лапши быстрого приготовления в холодильнике. По ее словам, с этими продуктами ничего не случится и в кухонном шкафу. Туда же, считает врач, стоит убрать помидоры и хлеб, чтобы они не потеряли свои вкусовые качества.

Не стоит пытаться экспериментировать и класть в холодильник сухофрукты, чипсы, печенье, орехи и хлебцы — они отсыреют и покроются плесенью, уверена Соломатина. Такая же участь, по ее мнению, ждет специи, травы, чай (рассыпной и в пакетиках), кофе и какао.

Ранее Елена Соломатина назвала суточную норму потребления арбуза. Диетолог отметила, что за один раз можно съедать не более 200 граммов арбуза, а за сутки — не более 800 граммов.

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Алиса Дмитриева
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