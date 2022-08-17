Гретцки предъявили иск на 10 миллионов долларов из-за жвачки

Уэйну Гретцки предъявили иск на 10 миллионов долларов из-за лжи о жвачке для снижения веса

Лучшему бомбардиру в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), канадцу Уэйну Гретцки предъявили судебный иск на 10 миллионов долларов из-за жевательной резинки для похудения. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на судебные документы.

Стивен Спаркс, выступающий истцом, утверждает, что разработал натуральную жевательную резинку для снижения веса, однако его бизнес прогорел из-за ложного заявления хоккеиста. Тот сказал, что данная жвачка помогла ему сбросить около 16 килограммов почти за два месяца.

После заявления канадца акции компании Спаркса поднялись в цене, и семья Гретцки тайно купила их. Когда стало известно, что слова экс-хоккеиста являются ложью, стоимость компании резко упала, из-за чего Спаркс потерял 10 миллионов долларов.

Гретцки выигрывал Кубок Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерс» и является рекордсменом по числу заброшенных шайб в НХЛ (1016). Он вошел в символическую пятерку столетия по версии Международной федерации хоккея.