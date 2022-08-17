Олимпийская чемпионка сменила пол и стала мужчиной

Олимпийская чемпионка по регби-7, австралийка Эллиа Грин сменила пол и стала мужчиной

Олимпийская чемпионка по регби-7 в составе сборной Австралии Эллиа Грин сменила пол и стала мужчиной. Ее слова приводит Reuters.

Спортсменка рассказала, что строила планы насчет операции по смене пола в течение долгого времени. Она подчеркнула, что не начинала гормональную терапию ранее из-за своей карьеры. «Это было волнительно. Люди заслуживают выбора — заниматься тем, чем они хотят, и осуществлять свои мечты», — заявила Грин.

29-летняя регбистка завершила карьеру в 2021 году. Вместе с командой Австралии она завоевала золотые медали Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

В ноябре прошлого года Международный олимпийский комитет представил рекомендации по допуску спортсменов-трансгендеров на соревнования среди женщин. В них говорится, в частности, что атлеты должны быть допущены вне зависимости от пола или гендерной идентичности. Подробные критерии к допуску должны разработать сами национальные федерации.