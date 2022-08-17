Трихолог назвал способы вернуть красоту волос после отдыха на море

Трихолог Абрамов заявил, что поврежденным солнцем волосам нужен нейтральный шампунь

После отдыха на море люди возвращаются домой с ослабленными волосами, которым нужен особый уход, в том числе нейтральный шампунь и частое мытье, рассказал трихолог и дерматовенеролог Григорий Абрамов. В интервью радио Sputnik он назвал и другие способы вернуть красоту и здоровье поврежденных солнцем волос.

Абрамов заявил, что, возвращаясь из отпуска, многие женщины спешат покрасить волосы в надежде, что они будут выглядеть лучше. Таким образом, по его мнению, они совершают непоправимую ошибку.

«Чего бы я не стал делать, так это красить волосы. Завивать или выпрямлять волосы тоже не следует какое-то время после отпуска. Все эти процедуры влияют на ствол волоса, его фактуру, и получается только хуже. Отложить процедуры надо хотя бы на месяц или полтора», — пояснил трихолог.

Пострадавшим от солнца и морской воды волосам нужен грамотный и бережный уход. Мыть голову следует как можно чаще и использовать при этом нейтральный шампунь. Для восстановления сухих волос также помогут маски, которые следует делать три-четыре раза с интервалом в 10 дней, посоветовал Абрамов.

Он добавил, что если подобрать подходящий шампунь, то не возникнет необходимости каждый раз пользоваться бальзамом для волос. «Шампунь не пересушит волосы, а кондиционер нужно применять через раз, а то и через два», — посоветовал Абрамов.

Финальной стадией восстановления волос после отдыха на море должно стать подрезание их кончиков, резюмировал трихолог. После этого он вновь разрешил делать окрашивание.

Ранее трихолог Юлия Галлямова рассказала, что влияет на частоту мытья волос. По ее мнению, главными факторами в этом процессе являются наследственность и время года.

