Задержанного вице-губернатора Ленобласти арестовали

Басманный суд Москвы арестовал вице-губернатора Ленобласти Харлашкина до 15 октября

Басманный районный суд Москвы отправил под арест до 15 октября, заместителя председателя правительства Ленинградской области по транспорту и ТЭК Сергея Харлашкина. Об этом сообщает РБК.

Харлашкин был задержан в среду, 17 августа. Его подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 2 статьи 286 Уголовного кодекса России). Вице-губернатору грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Заседание прошло в закрытом режиме, об этом ходатайствовала защита обвиняемого.

В пресс-службе Следственного комитета изданию сообщили, уголовное дело связано с работой Харлашкина в ОАО «Метрострой». Он занимал должность генерального директора в этой компании с декабря 2019-го по август 2020 года.

В квартире вице-губернатора, а также в офисах и домах сотрудников организаций, имеющих отношение к делу, прошли обыски. Полицейские отвезли Харлашкина в Москву для дальнейших следственных действий. Чиновник стал фигурантом дела о взятке при дорожном строительстве.