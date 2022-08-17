Кандидат в президенты Панамы снял на видео крушение своего вертолета

Daily Mail: кандидат в президенты Панамы Флорес снял на видео крушение своего вертолета

Вертолет кандидата в президенты Панамы Димитрия Флореса потерпел крушение в горном районе страны. Политик снял момент аварии на видео. Его опубликовало Daily Mail.

На запись попал момент столкновения вертолета со скалой. После крушения Флорес направил камеру на себя и рассказал, что авария произошла на высоте 4,5 тысячи метров. «Нужно, чтобы кто-то пришел к нам на помощь, пожалуйста. Я уверен, что у нас сломаны ноги и руки», — заявил он.

По словам политика, все шесть человек, которые находились на борту, выжили. Им пришлось провести несколько часов в джунглях, прежде чем их спасли. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что частный вертолет Robinson R44 обнаружили в реке Мана в Красноярском крае. Предположительно, вертолет принадлежит красноярскому депутату Роману Гольдману — Robinson обнаружили сотрудники правоохранительных органов во время рейда по незаконному рыболовству.