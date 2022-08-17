Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Кандидат в президенты Панамы снял на видео крушение своего вертолета

Daily Mail: кандидат в президенты Панамы Флорес снял на видео крушение своего вертолета

Вертолет кандидата в президенты Панамы Димитрия Флореса потерпел крушение в горном районе страны. Политик снял момент аварии на видео. Его опубликовало Daily Mail.

На запись попал момент столкновения вертолета со скалой. После крушения Флорес направил камеру на себя и рассказал, что авария произошла на высоте 4,5 тысячи метров. «Нужно, чтобы кто-то пришел к нам на помощь, пожалуйста. Я уверен, что у нас сломаны ноги и руки», — заявил он.

По словам политика, все шесть человек, которые находились на борту, выжили. Им пришлось провести несколько часов в джунглях, прежде чем их спасли. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что частный вертолет Robinson R44 обнаружили в реке Мана в Красноярском крае. Предположительно, вертолет принадлежит красноярскому депутату Роману Гольдману — Robinson обнаружили сотрудники правоохранительных органов во время рейда по незаконному рыболовству.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о планах Зеленского сместить главкома ВСУ
В Госдуме объяснили слова Арестовича о «слабых и глупых украинцах»
На Украине рассказали об обещании по использованию западного оружия
Финляндия не станет аннулировать выданные россиянам шенгенские визы
На Украине назвали условия использования оружия из США по Крыму
Зарядные станции Tesla оказались вне закона
В Крыму обвинили Киев в диверсии на военном складе в Джанкойском районе
Кандидат в президенты Панамы снял на видео крушение своего вертолета
России предсказали рекордное падение добычи газа
В Госдуме раскритиковали идею разблокировать Instagram
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.