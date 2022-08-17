В родном городе Зеленского «избавились» от Бориса Джонсона

Власти Кривого Рога закрасили мурал с бывшим премьером Британии Джонсоном

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что в родном городе президента Украины Владимира Зеленского — Кривом Роге — избавились от изображения бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

По его словам, городские власти закрасили мурал с портретом британского политика на стене жилого дома.

«Мурала с Борисом Джонсоном в Кривом Роге больше нет», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

В июне сообщалось, что улицы Кривого Рога, связанные с Россией, переименуют в честь Джонсона, а также американского сенатора украинского происхождения Виктории Спартц и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Так, именем британского премьера хотят назвать улицу летчика Водопьянова, уточняет «Страна.ua». Кроме того, улицу Пушкина предлагается переименовать в честь президента США Джо Байдена, а улицу Армавирскую — в честь покойного американского сенатора Джона Маккейна.