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В родном городе Зеленского «избавились» от Бориса Джонсона

Власти Кривого Рога закрасили мурал с бывшим премьером Британии Джонсоном

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что в родном городе президента Украины Владимира ЗеленскогоКривом Роге — избавились от изображения бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

По его словам, городские власти закрасили мурал с портретом британского политика на стене жилого дома.

«Мурала с Борисом Джонсоном в Кривом Роге больше нет», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

В июне сообщалось, что улицы Кривого Рога, связанные с Россией, переименуют в честь Джонсона, а также американского сенатора украинского происхождения Виктории Спартц и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Так, именем британского премьера хотят назвать улицу летчика Водопьянова, уточняет «Страна.ua». Кроме того, улицу Пушкина предлагается переименовать в честь президента США Джо Байдена, а улицу Армавирскую — в честь покойного американского сенатора Джона Маккейна.

Марина Совина
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