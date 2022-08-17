Иммунолог высказался о пике вспышки коронавируса в России

Иммунолог Крючков заявил о прохождении пика заболеваемости коронавируса в Москве

Москва уже достигла пика заболеваемости коронавирусом в текущую вспышку, заявил иммунолог Николай Крючков. По всей России снижение станет заметным к 20-25 августа. К середине сентября снова начнется рост заболеваемости, спрогнозировал медик в беседе с «Лентой.ру».

В России за последние сутки впервые с 20 марта выявили более 30 000 новых случаев заражения коронавирусом — 33 106. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 964 246. Об этом в среду, 17 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Крючков заявил, что на самом деле рост заболеваемости может быть даже выше официальных цифр, так как объемы ПЦР-тестирования в России сократились.

С февраля по май объем ПЦР-тестирования снизился в 8,5 раза Николай Крючков иммунолог

Пик и снижение заболеваемости

Москва в текущей мини-волне достигла пика Николай Крючков иммунолог

В ближайшую неделю станет понятно, пошло ли снижение заболеваемости, считает специалист. «Оно уже намечается, но насколько оно стабильно будет, пока непонятно», — заявил Крючков.

В Санкт-Петербурге снижение заболеваемости будет наблюдаться с недельным или полуторанедельным отставанием от столицы, подчеркнул специалист. «Другие регионы отстанут еще больше. Они еще будут вносить значительный вклад в показатели заболеваемости. Но в целом, я думаю, что в ближайшие недели перелом по всей России наступит. Условно где-то к 20-25 августа», — предположил медик.

Стабилизация и новая волна

Крючков предрек, что к концу августа наступит стабилизация ситуации и начнется медленный спад заболеваемости. Дальше, после непродолжительного периода, в Россию придет новая волна коронавируса, считает Крючков.

Начиная со второй половины сентября мы должны увидеть уже заметный рост заболеваемости. Эту волну можно назвать предтечей большой волны. Но смысл в том, что точные сроки восхождения новой волны известны: середина сентября-начало октября. Условия созданы, что называется Николай Крючков иммунолог

Иммунолог сообщил, что в текущей мини-волне главенствуют штаммы BA.2, BA.4 и BA.5. «Причем идет быстрое вытеснение BA.2 штаммами BA.4 и BA.5 и в первую очередь последним. Дальше, возможно, присоединится кентавр и BA.6. Это пока непонятно, потому что в России он сейчас не зарегистрирован», — заключил Крючков.

Как пришла новая вспышка коронавируса

26 июля Роспотребнадзор заявил, что рост заболеваемости COVID-19 был зафиксирован в 17 регионах России. По итогам той недели в стране зарегистрировали 43 985 случаев коронавируса, что почти на 50 процентов превышало результаты предыдущей недели.

16 августа из-за роста числа случаев коронавируса в стране Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в общественных местах, в транспорте, а также закрытых помещениях. В службе отметили, что 48,6 процента выявленных новых случаев COVID-19 приходится на три региона — Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.