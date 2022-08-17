Самолет с поврежденным крылом совершил аварийную посадку в Иркутской области

В Усть-Куте самолет АН-24 с поврежденным крылом совершил аварийную посадку

В аэропорту города Усть-Кут в Иркутской области самолет с поврежденным крылом совершил аварийную посадку. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Инцидент произошел в среду, 17 августа, около 10 утра по местному времени (05:00 по московскому). «Воздушное судно АН-24, следовавшее по маршруту Иркутск-Таксимо, вернулось в аэропорт вылета из-за неполадок одного из двигателей», — отмечается в сообщении. При заходе на посадку самолет задел левым крылом поверхность земли.

В пресс-службе отметили, что на борту воздушного судна находилось четыре члена экипажа и 40 пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее самолет Ан-2 ударился о землю при взлете в Магадане, поскольку не смог набрать высоту. На борту воздушного судна находились 12 пассажиров и два члена экипажа. В результате происшествия пострадали два человека.