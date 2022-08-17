Российские полицейские задержали в метро пьяного мужчину в ластах

В петербургском метро на станции «Парнас» полицейские задержали пьяного мужчину в ластах

В метро Санкт-Петербурга полицейские задержали пьяного мужчину в ластах. Об этом в среду, 17 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Петербургского метрополитена.

По данным ведомства, мужчину задержали четыре дня назад на станции «Парнас», так как он нарушил правила метрополитена — был в нетрезвом виде и без обуви.

Видео с фигурантом было выложено в нескольких Telegram-каналах.

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