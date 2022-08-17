Роскомнадзор запросил информацию об утечке данных у популярного онлайн-магазина

Роскомнадзор запросил у Wildberries информацию о возможной утечке данных покупателей

Роскомнадзор запросил у популярного онлайн-магазина Wildberries информацию о возможной утечке личных данных покупателей, о которой ранее заявили СМИ. Об этом регулятор сообщил РИА Новости.

«Роскомнадзор направил в Wildberries запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса», — заявили в ведомстве.

Wildberries опровергла «Ленте.ру» информацию об утечке данных. Компания сообщила, что СМИ опубликовали заведомо ложные сведения. «В Wildberries не было "утечек", данные пользователей надежно защищены нашими ИТ-системами», — добавили в маркетплейсе.

Сообщение о том, что в открытом доступе появилась база данных пользователей Wildberries, в среду, 17 августа, опубликовало у себя в Telegram издание Readovka. В нем утверждается, что на специализированных форумах продавцы предлагают приобрести данные о клиентах магазина. «Туда входят ФИО, номер карты, e-mail, информация о последних трех заказах и сумма выкупа товара», — говорится в публикации. Издание также заявило, что, по словам одного из продавцов, информацию о покупателях в сеть «сливают» сотрудники Wildberries.

В мае стало известно о появлении в интернете новой версии сайта с данными пользователей сервиса «Яндекс.Еда», которые ранее попали в открытый доступ. Портал пополнился дополнительной информацией о юзерах, включая их имя в Wildberries. Онлайн-магазин тогда заверил, что утечек данных пользователей не было.

«Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных клиентов 1 марта. Компания рассказала, что инцидент произошел «в результате недобросовестных действий одного из сотрудников». После этого, в конце марта, в сети появился сайт, на котором данные были визуализированы в виде карты.