Лоза пожаловался на отсутствие воды в доме

Певец Юрий Лоза пожаловался на отсутствие воды в своем доме

Певец Юрий Лоза пожаловался на полное отсутствие воды в своем доме. Подробностями артист поделился в Telegram-канале.

По его словам, в доме уже четвертый день нет ни горячей, ни холодной воды. «Обещают к вечеру дать, но они и вчера обещали. Там какие-то клапаны и трубы поизносились, соответственно, их надо было когда-то поменять — и вот этот неизбежный момент настал», — написал певец.

Лоза добавил, что у него нет никаких запасов воды, кроме нескольких пятилитровых бутылок, которых хватит лишь на то, чтобы воспользоваться туалетом. Певец отметил, что современный житель города стал сильно зависеть от благ цивилизации и уже не может существовать без них. Он признался, что не представляет, как люди в прошлом жили без водопровода в доме, и восхитился их стойкостью. «Прав был [советский поэт] Николай Тихонов — "гвозди бы делать из этих людей!" (цитата из стихотворения "Баллада о гвоздях" — прим. "Ленты.ру")», — подытожил Лоза.

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