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Спорт

Макларен высказался о возможности защищать отстраненных российских спортсменов

Ричард Макларен заявил о невозможности защищать отстраненных российских спортсменов

Фото: Shutterstock

Глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию дела о допинге на Олимпиаде-2014 в Сочи Ричард Макларен высказался о возможности защищать отстраненных российских спортсменов. Его слова приводит ТАСС.

«Извините, но я не могу этого сделать», — заявил Макларен. Он объяснил, что не занимается судебной работой, защищая кого-либо в Спортивном арбитражном суде (CAS).

14 августа Макларен призвал допустить атлетов из России до соревнований. Он напомнил, что отстраненные спортсмены могут обратиться в CAS. Если он примет их сторону, международным федерациям придется допустить россиян.

В конце февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным организациям наложить ограничения на выступления российских атлетов. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Анастасия Борисова
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