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В ЛНР заявили об отказе украинских священников ехать на позиции ВСУ

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ испытывают нехватку священников на фронте

Фото: Андрей Марочко / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку священников на линии фронта, написал в своем Telegram-канале офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные союзной разведки.

«Многие священнослужители отказываются ехать в зону активных боевых действий, под различными предлогами пытаются остаться в ППД [пунктах постоянной дислокации]», — сообщил Марочко.

По словам представителя ЛНР, украинское командование намеревается принять меры для решения проблемы капелланов.

5 августа стало известно об убийстве священника Украинской православной церкви (УПЦ) Сергия Тарасова. Священнослужитель был известен своими пророссийскими взглядами, а также выступал против раскольнических тенденций в УПЦ.

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Василий Мека
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