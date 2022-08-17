В ЛНР заявили об отказе украинских священников ехать на позиции ВСУ

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ испытывают нехватку священников на фронте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку священников на линии фронта, написал в своем Telegram-канале офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные союзной разведки.

«Многие священнослужители отказываются ехать в зону активных боевых действий, под различными предлогами пытаются остаться в ППД [пунктах постоянной дислокации]», — сообщил Марочко.

По словам представителя ЛНР, украинское командование намеревается принять меры для решения проблемы капелланов.

5 августа стало известно об убийстве священника Украинской православной церкви (УПЦ) Сергия Тарасова. Священнослужитель был известен своими пророссийскими взглядами, а также выступал против раскольнических тенденций в УПЦ.