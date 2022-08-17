Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россиянам напомнили об установке заглушек на канализацию за долги

В «Росводоканале» назвали неуплату за два месяца основанием для отключения водоотведения

Фото: Shutterstock

Если у неплательщика накопится долг за два месяца, то поставщик жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) имеет законные основания для того, чтобы отключить ему водоотведение. О возможности отключения услуги за долги россиянам напомнил коммерческий директор группы компаний «Росводоканал» Александр Запруднов, пишут «Известия».

Эксперт отметил, что поставщик ЖКУ не имеет права отключать водоснабжение, однако ограничение водоотведения с использованием специальных индивидуальных заглушек, блокирующих трубу слива, считается законным. Процесс блокировки канализации проводится в несколько этапов. Первые два из них — проведение правовой оценки, а также экспертизы технической возможности установки заглушки. После этого должнику за 20 дней до визита сантехника присылают уведомление с информацией о размере задолженности, причинами отключения водоотведения и предполагаемым сроком возобновления услуги. При этом Запруднов назвал взыскание поставщиками ЖКУ долгов через суд альтернативой установке заглушки, к которой те обычно прибегают.

Водоотведение могут отключить и при неполной оплате. Однако в некоторых случаях поставщики ЖКУ разрешают должникам возвращать деньги частями, если обратиться к ним с заявлением о рассрочке. В случае отключения услуг от плательщика требуется оплата недостающей суммы в полном объеме, а также покрытие всех расходов по отключению и возобновлению предоставления коммунальной услуги.

Материалы по теме:
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022
«Если трубы гнилые, ничего не изменится» Как Россию будут спасать от коммунальных катастроф и во сколько это обойдется?
«Если трубы гнилые, ничего не изменится»Как Россию будут спасать от коммунальных катастроф и во сколько это обойдется?
7 июля 2022

Вопросы повторного подключения решает напрямую поставщик ЖКУ — в случае необходимости нужно отправить запрос либо в управляющую компанию, либо в агентскую службу местного водоканала. Запруднов добавил, что модернизация коммунальной отрасли, в том числе работы по ремонту городских сетей, стоит значительных денег и частично оплачивается за счет абонентской платы — именно поэтому важно оплачивать ЖКУ своевременно.

В августе Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость, предложила списать долги за жилищно-коммунальные услуги тем россиянам, которые потеряли кормильца либо стали нетрудоспособными.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Российский космонавт досрочно вернулся на МКС из-за проблем со скафандром
Блогерша пришла на педикюр во французском стиле и осталась с кривыми ногтями
Суд арестовал застрелившего таксиста военного
На Украине арестовали активы российского производителя полуфабрикатов
Туристам назвали эффективные способы сэкономить во время путешествий
Россиянин нарисовал на стене дома флаг Украины, протрезвел и сдался полиции
Раскрыто местонахождение «пропавшей» Бузовой
Антонов рассказал про охоту США на россиян
Преподавателя российского техникума задержали с гашишем
Посольство России в США потребовало выдать визу Лаврову на ГА ООН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.