Россиянам напомнили об установке заглушек на канализацию за долги

В «Росводоканале» назвали неуплату за два месяца основанием для отключения водоотведения

Если у неплательщика накопится долг за два месяца, то поставщик жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) имеет законные основания для того, чтобы отключить ему водоотведение. О возможности отключения услуги за долги россиянам напомнил коммерческий директор группы компаний «Росводоканал» Александр Запруднов, пишут «Известия».

Эксперт отметил, что поставщик ЖКУ не имеет права отключать водоснабжение, однако ограничение водоотведения с использованием специальных индивидуальных заглушек, блокирующих трубу слива, считается законным. Процесс блокировки канализации проводится в несколько этапов. Первые два из них — проведение правовой оценки, а также экспертизы технической возможности установки заглушки. После этого должнику за 20 дней до визита сантехника присылают уведомление с информацией о размере задолженности, причинами отключения водоотведения и предполагаемым сроком возобновления услуги. При этом Запруднов назвал взыскание поставщиками ЖКУ долгов через суд альтернативой установке заглушки, к которой те обычно прибегают.

Водоотведение могут отключить и при неполной оплате. Однако в некоторых случаях поставщики ЖКУ разрешают должникам возвращать деньги частями, если обратиться к ним с заявлением о рассрочке. В случае отключения услуг от плательщика требуется оплата недостающей суммы в полном объеме, а также покрытие всех расходов по отключению и возобновлению предоставления коммунальной услуги.

Вопросы повторного подключения решает напрямую поставщик ЖКУ — в случае необходимости нужно отправить запрос либо в управляющую компанию, либо в агентскую службу местного водоканала. Запруднов добавил, что модернизация коммунальной отрасли, в том числе работы по ремонту городских сетей, стоит значительных денег и частично оплачивается за счет абонентской платы — именно поэтому важно оплачивать ЖКУ своевременно.

В августе Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость, предложила списать долги за жилищно-коммунальные услуги тем россиянам, которые потеряли кормильца либо стали нетрудоспособными.