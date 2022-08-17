Ученые из США назвали страны с наибольшими шансами пережить ядерную войну

Nature Food: жители Австралии и Аргентины имеют больше шансов пережить ядерную войну

Лучше всего с последствиями ядерного конфликта справятся Австралия и Аргентина. К такому выводу пришли ученые Ратгерского университета в США, результаты исследования которых опубликованы в журнале https://www.nature.com/articles/s43016-022-00573-0" target="_blank">Nature Food.

В рамках исследования они смоделировали сброс атомных бомб на города и промышленные центры. По их оценке, это повлечет за собой огненные бури и загрязнение атмосферы частицами горения. Кроме того, это приведет к изменению климата, а также сокращению запасов пищи на земле. В частности, если в атмосферу будет выброшено свыше 150 тераграмм (более 165 миллионов тонн) сажи, потребление зерновых снизится почти на 90 процентов уже спустя три-четыре года.

По прогнозам ученых, Австралия и Аргентина смогут сохранить оптимальное количество потребляемых килокалорий на душу населения в день даже в том случае, если в атмосферу будет выброшено наибольшее количество сажи. Еще одной страной, которая испытает меньшее воздействие, чем другие, эксперты назвали Новую Зеландию. В то же время отмечается, что она рискует столкнуться с большим потоком беженцев из Азии и других государств, в которых будет наблюдаться нехватка продовольствия.

Ранее ученые американского Ратгерского университета раскрыли последствия ядерной войны между Россией и США и допустили гибель более пяти миллиардов человек.

