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TikTok пригрозили новым штрафом в России

Соцсети TikTok грозит штраф до 4 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию

Фото: Solen in Fey / Unsplash

Социальной сети TikTok грозит новый штраф на сумму до 4 миллионов рублей, сообщили в мировом суде Москвы. Как сообщает ТАСС, причиной стал отказ платформы удалить запрещенную в стране информацию.

В суд поступил протокол в отношении компании TikTok Pte Ltd., составленный по части 2 статьи 13.41 кодекса об административных правонарушениях (неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством России). «Максимальное наказание по этой статье составляет 4 миллиона рублей штрафа», — пояснили агентству в суде.

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Маргарита Щигарева
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