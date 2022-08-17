Вероятность введения Грузией виз для россиян оценили

Грузинский эксперт Сихарулидзе: Тбилиси не введет визовый режим с Россией

В ближайшее время Тбилиси не введет визовый режим с Россией. Об этом рассказал «Ленте.ру» грузинский политолог Арчил Сихарулидзе.

По его словам, даже в случае смены правительства никаких ограничений для въезда россиян не будет. «Иначе грузинская экономика просто не выдержит. Власти Грузии четко заявили, что подобные высказывания в адрес россиян — это обыкновенная бытовая русофобия», — оценил перспективы введения виз эксперт.

Специалист отметил, что благодаря российским путешественникам сейчас в стране бум туризма, курс доллара падает, а экономика растет.

Сихарулидзе уточнил, что россиян критикуют прозападные либералы. Однако грузинское население к подобным выпадам относится негативно, поскольку большая часть приграничных территорий Грузии полностью зависит от россиян.

«Они понимают, что нападки на путешественников из России могут больно ударить по ним самим. Для них российские туристы более желательны, чем арабские или турецкие путешественники», — пояснил политолог.

Ранее 17 августа свыше 20 наиболее влиятельных некоммерческих организаций Грузии выступили с требованием к властям незамедлительно ввести визовый режим для россиян. В качестве причины они назвали большой наплыв туристов.