В Норвегии 30 военных отстранили от службы из-за употребления наркотиков

NRK: Королевская гвардия Норвегии отстранила от службы 30 человек из-за наркотиков

Королевская гвардия Норвегии отстранила от службы 30 человек из-за употребления наркотиков. Об этом сообщает NRK со ссылкой на Вооруженные силы (ВС) страны.

По информации радиостанции, анонимный источник проинформировал ВС Норвегии о том, что пятеро военных употребляли наркотические вещества на вечеринке, находясь в отгуле. Они признали свою вину. Позже еще 25 военнослужащих заявили, что употребляли наркотики. Отмечается, что речь идет про кокаин, экстази и марихуану.

NRK пишет, что всех гвардейцев отстранили от службы и впоследствии демобилизуют.

30 июля сообщалось, что в порту на Темзе британские полицейские арестовали партию колумбийского кокаина на 40 миллионов фунтов стерлингов, сотни упаковок с наркотиками были рассованы по картонным коробкам с бананами. Вещества находились на судне, следовавшем из Колумбии в Нидерланды.