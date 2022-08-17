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В Госдуме объяснили необходимость расписок о поддержке спецоперации для финнов

Депутат Иванов объяснил зеркальным ответом идею расписок для финнов о поддержке СВО

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Депутат Государственной Думы Максим Иванов заявил, что попросит владельцев автозаправок проявить «добрую волю и гражданскую позицию» и обязать финнов подписывать бумагу о поддержке специальной военной операции (СВО) и осуждении санкций в отношении России. Он объяснил свои слова о необходимости расписок изданию «Подъем».

Иванов уточнил, что Россия должна дать зеркальный ответ. «Или мы должны подставлять другую щеку или еще что-нибудь подставлять? Если над нашими гражданами издеваются за рубежом, нам тоже надо какие-то адекватные меры [принимать]», — подчеркнул депутат.

Ранее депутат Госдумы заявил, что финны, въезжающие в Россию за дешевым бензином, должны поддержать специальную военную операцию на Украине и осудить санкции в отношении РФ. Парламентарий предложил давать иностранцам на подпись специальный документ перед покупкой топлива.

16 августа власти Финляндии решили сократить количество выдаваемых гражданам России туристических виз. Приоритет в выдаче документов будет отдаваться заявителям, которые планируют посещение страны с целью учебы, работы или по семейным обстоятельствам.

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Сергей Истомин
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