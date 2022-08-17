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В Литве рассказали об обучении украинских военных

Глава Минобороны Литвы заявил, что обучение в республике прошли 50 украинских военных

Фото: Lithuanian Ministry of National Defense / AP

Пятьдесят украинских военных прошли обучение в Литве, обучение еще 150 запланировано на октябрь. Об этом рассказал глава Минобороны республики Арвидас Анушаускас, его слова приводит РИА Новости.

«Полсотни украинских военных специалистов закончили обучение в Литве в течение последних месяцев, еще около 150 будут проходить обучение в октябре», — уточнил министр.

При этом он указал, что данный показатель не включает поддержку, оказываемую литовскими инструкторами Великобритании в рамках обучения на военных базах.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что странам Европейского союза (ЕС) следует единогласно пересмотреть предоставление виз россиянам.

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Варвара Кошечкина
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